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Австрия заявила о намерении присоединиться к европейской системе ПВО

Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield. Об этом намерении Карл Нехаммер на своей странице в Twitter.

Австрия заявила о намерении присоединиться к европейской системе ПВО
©  Mike Mareen / Shutterstock / Fotodom

«Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield», — написал Нехаммер.

Он добавил, что переговоры о присоединении уже ведутся, при этом страна останется нейтральной. Политик объяснил, что к этому решению его подтолкнули конфликт на Украине и возросшая «ситуация угрозы».

Ранее стало известно, что Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр выразили протест предоставлению прямых гарантий безопасности Киеву. Однако, по словам Нехаммера, они готовы к обсуждению приемлемых формулировок.

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