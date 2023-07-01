Австрия заявила о намерении присоединиться к европейской системе ПВО

Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield. Об этом намерении Карл Нехаммер на своей странице в Twitter.

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«Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield», — написал Нехаммер.

Он добавил, что переговоры о присоединении уже ведутся, при этом страна останется нейтральной. Политик объяснил, что к этому решению его подтолкнули конфликт на Украине и возросшая «ситуация угрозы».