Армия Украины пытается вести наступление на четырех направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В течение суток украинские вооруженные силы продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях", – сказал Конашенков.

Как уточнил Конашенков, потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки достигли 120 человек. Также были уничтожены 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20 армии Украины.

Кроме того, ВС РФ отразили пять атак украинских войск на донецком направлении. Атаки были остановлены в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили 160 военнослужащих, российская армия также уничтожила три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и самоходную гаубицу "Гвоздика".

На краснолиманском направлении уничтожено более 50 украинских боевиков, а также две гаубицы Д-30, гаубица Д-20 и установка "Гвоздика". На купянском направлении ВС РФ отбили две атаки ВСУ, нейтрализовали ДРГ противника, а также уничтожили до 50 украинских военных.