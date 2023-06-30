Путин присвоил наименование «гвардейский» 8 артиллерийскому полку
За героизм и отвагу, проявленную при участии состава 8-й артиллерийского полка в действиях по защите Отечества и государственных интересов в вооруженных конфликтах, ему присвоено почетное звание «гвардейский». Такой указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня подписания.
«Присвоить 8 артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 8 гвардейский артиллерийский полк», — сказано в документе.
До этого, как писала «Парламентская газета», 22 июня российский лидер присвоил звание «гвардейской» 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления. Это следует из указа Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что решение о присвоении бригаде такого почетного наименования принято за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые проявил личный состав бригады в ходе боевых действий и при защите государственных интересов в условиях военного конфликта.
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