Путин присвоил наименование «гвардейский» 8 артиллерийскому полку

За героизм и отвагу, проявленную при участии состава 8-й артиллерийского полка в действиях по защите Отечества и государственных интересов в вооруженных конфликтах, ему присвоено почетное звание «гвардейский». Такой указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня подписания.

«Присвоить 8 артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 8 гвардейский артиллерийский полк», — сказано в документе.

До этого, как писала «Парламентская газета», 22 июня российский лидер присвоил звание «гвардейской» 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления. Это следует из указа Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.