В России создали «аварийный чемоданчик» для связи с подлодками

«Аварийный чемоданчик» с комплексом звукоподводной связи с аварийной подводной лодкой создали в России для моряков-спасателей. Об этом сообщили РИА Новости в руководстве Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра Военно-морского флота (ВУНЦ ВМФ) «Военно-морская академия».

«Весь комплект устройств связи помещается в одном чемоданчике. Позволяет осуществлять устойчивую звукоподводную связь с аварийной подлодкой. Автономность комплекта обеспечивает аккумулятор, который позволяет работать до шести часов», — сообщили в институте.

Там добавили, что комплект, который впервые представили на Международном военно-морском салоне МВМС-2023 в Кронштадте, успешно испытали в сложных условиях в ходе комплексной экспедиции «Умка-2021» в Арктике. «Аварийный чемоданчик» подтвердил работу как с подлодкой, так и с водолазом под водой. После испытаний комплекс доработали под требования ВМФ России.

В академии пояснили, что оператор комплекса на надводном судне или лодке, находящейся над аварийной подлодкой, может опустить в воду гидрофон и общаться голосом с экипажем субмарины. Комплекс способен обеспечивать связь до глубин около 600 метров.