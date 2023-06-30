Минобороны заявило об уничтожении немецкой установки PzH 2000

Минобороны заявило об уничтожении немецкой установки «Panzerhaubitze 2000»
Российские военные уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Panzerhaubitze 2000». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там добавили, что на донецком направлении также удалось уничтожить самоходную гаубицу «Гвоздика». Там же Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пять попыток атак в районе Красного, Белогоровки, Северного, Первомайского и Каменки, все атаки были отбиты.
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