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Минобороны заявило об уничтожении немецкой установки «Panzerhaubitze 2000»

Российские военные уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Panzerhaubitze 2000». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны заявило об уничтожении немецкой установки PzH 2000
© Lenta.ru

Там добавили, что на донецком направлении также удалось уничтожить самоходную гаубицу «Гвоздика». Там же Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пять попыток атак в районе Красного, Белогоровки, Северного, Первомайского и Каменки, все атаки были отбиты.