Депутат Затулин усомнился в победе РФ в СВО без мобилизации

«Я совсем не исключаю, что будем смотреть, что будет происходить, что потребуются ещё какие-то усилия, ещё какие-то мобилизации. Я, например, совершенно не убеждён в том, что мы справимся теми силами, которые на сегодня есть, и больше с нашей стороны никаких жертв не нужно будет приносить. К сожалению, ситуация достаточно непростая, и ведём мы борьбу не только с Украиной, и уже не столько с Украиной, а с консолидированным лагерем, который пытается нам найти всякого рода щели и возможности для того, что нанести нам ущерб. Значит, мы должны соответственно мобилизовываться. Вообще-то говоря, совершенно точно, чего бы не хотели наши противники, чтобы мы воспринимали всё как Отечественную войну. Потому что Отечественные войны русский народ не проигрывает».