Минобороны России сообщило о 10 сбитых за сутки беспилотниках ВСУ

За прошедшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) сбито 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.