Комбат ДНР заявил о подготовке ВСУ к глубокому прорыву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к очередной попытке глубокого прорыва российской обороны. Об этом заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.

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Согласно его данным, украинская армия сосредоточила около 40 батальонов на орехово-положском направлении и планирует «рвануть по вектору» Орехов — Токмак.

«Скорее всего, он (противник — прим. "Ленты.ру") продолжит тактику ползучего наступления ограниченными силами, пока не поймет, что создались благоприятные условия для введения в действие основных резервов, предназначенных для последующего броска вглубь наших территорий», — предположил автор публикации.

Ходаковский также допустил, что будет предпринята попытка удара в направлении Энергодара с целью захвата Запорожской атомной электростанции.