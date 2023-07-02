Минобороны заявило о наступательных действиях ВСУ на трех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток продолжили наступательные действия на трех направлениях. Об этом заявили журналистам в воскресенье, 2 июля, в Минобороны России.

По информации ведомства, речь идет о донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Так, на донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск удалось отразить 11 атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР).

В Минобороны отметили, что на том же направлении было уничтожено до 360 украинских военных, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, американское буксируемое орудие М119, польская самоходная артиллерийская установка Krab, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

В районах донецких населенных пунктов Северск и Григоровка были разбиты склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, пояснили в российском оборонном ведомстве.

На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское ДНР, Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики (ЛНР), добавили в Минобороны.

На южнодонецком направлении была отражена атака противника в районе донецкого населенного пункта Никольское. А на Времевском выступе близ населенного пункта Ровнополь удалось подбить украинскую диверсионно-разведывательную группу, разъяснили в ведомстве.