Военэксперт раскрыл главную опасность американских ракет ATACMS
Ракеты ATACMS, которые США могут поставить Украине, по боевой мощи вряд ли будут сильно отличаться от Storm Shadow, но могут превосходить их по дальности стрельбы, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Специалист также обратил внимание на устойчивость ракет ATACMS к перехватам.
ATACMS опасна, как и любая баллистическая ракета. Может поразить командный пункт, узел связи, РЛС, бункер, штаб, любую точечную цель, которая важна для ВСУ с точки зрения ее нейтрализации, — рассказал Суконкин.
Военный эксперт отметил особенности ATACMS, их-за которых эту ракету сложнее сбить.
Она получает первоначальный импульс в первые несколько десятков секунд, а дальше летит как брошенный камень, как и любая баллистическая ракета. ATACMS могут маневрировать во время полета, чтобы уйти от ЗРК, но это все в районе погрешности, — добавил он.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских официальных лиц сообщило, что США близки к одобрению поставки Киеву ракет ATACMS с дальностью до 300 километров. Прежде в администрации президента США Джо Байдена отказывались предоставлять Украине эти ракеты из-за опасений, что ВСУ могут использовать их для нанесения ударов по территории России.