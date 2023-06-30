Названа новая стратегия украинского командования

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления еще даже не приблизились к российским укреплениям. Вместо этого у командования новая стратегия — оно делает ставку на точечные удары. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.