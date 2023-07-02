В Израиле рассказали об ответе Сирии на запуск зенитной ракеты

Ночью истребители Израиля нанесли удар по батарее средств противовоздушной обороны в Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты по территории страны. Об этом сообщает пресс-служба израильской Армии обороны, передает ТАСС/

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«Ночью (в воскресенье) истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты из Сирии по территории Израиля ранее той же ночью. Кроме того, истребители поразили дополнительные цели в этом районе», — сказано в сообщении.

Также в оборонном ведомстве отметили, что информации о пострадавших нет.

2 июля сообщалось, что ПВО сирийской армии отразила ракетную атаку Израиля по окрестностям города Хомс. Отмечалось, что жертв ни среди мирного населения, ни среди военных нет — был понесен только материальный ущерб.

При этом армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила Сирию в запуске по Израилю зенитной ракеты, которая взорвалась в воздухе над Тель-Авивом.