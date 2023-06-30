На Зеленодольском заводе спустили на воду малый ракетный корабль "Туча"
Церемония спуска на воду малого ракетного корабля "Туча" проекта 22800 прошла в пятницу на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького, передает корреспондент ТАСС.
"Сегодня мы спускаем на воду очередной серийный малый ракетный корабль проека 22800. <...> Корабль оснащен комплексом высокоточного оружия, который подтвердил свою высочайшую эффективность в ходе проведения различных операций, сейчас специальной военной операции. Кроме этого, у него мощный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь", государственные испытания которого буквально на позапрошлой неделе успешно были завершены на Черноморском флоте", - сказал на церемонии начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России Ильяс Шигапов.
Он уточнил ТАСС, что корабль поступит на Черноморский флот в течение этого года.
Как сообщили в пресс-службе АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького", малые ракетные корабли проекта 22800 (разработчик АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург)) являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями малого водоизмещения ближней морской зоны ВМФ России. Данные корабли с водоизмещением около 870 тонн и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов, смогут работать самостоятельно или в составе корабельных групп в зависимости от поставленных боевых задач.