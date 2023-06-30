На Зеленодольском заводе спустили на воду малый ракетный корабль "Туча"

"Сегодня мы спускаем на воду очередной серийный малый ракетный корабль проека 22800. <...> Корабль оснащен комплексом высокоточного оружия, который подтвердил свою высочайшую эффективность в ходе проведения различных операций, сейчас специальной военной операции. Кроме этого, у него мощный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь", государственные испытания которого буквально на позапрошлой неделе успешно были завершены на Черноморском флоте", - сказал на церемонии начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России Ильяс Шигапов.