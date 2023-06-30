В Белоруссии на боевое дежурство заступил новый дивизион С-400

«Сегодня, несомненно, знаковый день не только для дивизиона, который сегодня заступает на боевое дежурство, но и для Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны», - прокомментировал это командующий ВВС и ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович.