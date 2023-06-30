В Грузии предупредили о ядерной угрозе из-за конфликта на Украине

«Мы наблюдаем, как меняется основанный на правилах международный порядок, и, по сути, угроза применения ядерного оружия реальна. В такой ситуации, конечно, моя главная забота как премьер-министра и нашего правительства — спасти нашу страну, защитить интересы людей и, самое главное, сохранить сильное экономическое развитие в такой ситуации», — отметил Гарибашвили во время своей речи в парламенте Грузии, связанной с представлением ежегодного отчета о работе правительства страны.