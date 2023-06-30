В России создали дрон-конструктор для поражения живой силы

"Основное предназначение "Вектора ЛК-210" - поражение живой силы противника. Допустимая масса боевой нагрузки позволяет применять ее в качестве элементов, осуществляющих поражение при помощи бомбометания.



Конкретно в данном случае может использоваться, например: две ручных гранаты, кумулятивная ручная граната, либо четыре боеприпаса ВОГ-17 или ВОГ-25. На сегодняшний день упор в боевой нагрузке был сделан именно на несении гранатометных подствольных выстрелов ВОГ, поскольку эти боеприпасы есть в любом подразделении. У бойцов не будет проблем, чтобы подобрать боевую часть для этого самолета", - уточнили в ОКБ.