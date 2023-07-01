Система ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар по Бердянскому району Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.

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«Система ПВО ВС РФ отработала успешно: сбиты две ракеты из двух. Одна, падая, разрушила сарай частного домовладения в селе Троицое», — сообщил Рогов.

Он добавил, что никто не пострадал. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по району около девяти утра по местному времени.