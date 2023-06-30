В США начали обсуждать поставки кассетных боеприпасов Украине

Администрация президента США Джо Байдена «активно рассматривает» возможность передачи кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников и человека, знакомого с ходом обсуждений.

По словам собеседников издания, власти США надеются, что кассетные боеприпасы могут помочь ВСУ «пробить оборону России».

Дискуссия об отправке Киеву нового вида боеприпасов активизировалась в последние дни, на фоне «захлебнувшейся» попытки наступления ВСУ.

В конце 2022 года в администрации США заявляли об «озабоченности» по поводу поставок кассетных боеприпасов Украине, в основном по гуманитарным причинам. Также США не считали, что Украина нуждалась в них на тот момент. Администрация Байдена никогда не исключала их поставки, но и не рассматривала их всерьез, так как были другие приоритетные позиции, которые нужно было передать Киеву в первую очередь, подчеркивает Politico.

По словам источников издания, сейчас администрация ближе к одобрению таких поставок, чем когда-либо.

Все трое собеседников заявили, что окончательное решение пока не принято и не определены сроки по его принятию.

Кассетные боеприпасы могут запускаться из высокомобильных артиллерийских ракетных систем и 155-миллиметровых гаубиц, которые США предоставили Украине.

Кассетные боеприпасы оставляют несработавшую взрывчатку на больших площадях - подобно минам, это долгосрочный риск для мирного населения. Сейчас поставки таких боеприпасов ограничены Конгрессом США, но Байден мог бы обойти ограничение.