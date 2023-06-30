Объявлено решение по проведению авиасалона МАКС в 2023 году

Организаторы объявили о переносе авиасалона МАКС на 2024 год
Проведение Международного авиационно-космического салона перенесено с 2023 года на 2024 год. Об этом говорится в Telegram-канале мероприятия.
«Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году», - пояснили организаторы.
Они отметили при этом, что авиасалон продолжает работу с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ страны ЕС утвердили ряд пакетов антироссийских санкций, запретив, в том числе и продажу, передачу, поставки или экспорт самолетов и любых компонентов в Россию. В марте 2022 года президент России подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации.
Однако, несмотря на западные санкции, по данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в прошлом году безопасность полетов в России оказалась на самом высоком уровне за последние пять лет. За этот период количество авиапроисшествий и катастроф на один миллион вылетов достигло наименьших значений.