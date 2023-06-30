Объявлено решение по проведению авиасалона МАКС в 2023 году

Проведение МАКС вместо 2023 года запланировано на 2024 год
Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) запланировано на 2024 год вместо 2023 года. Также МАКС состоится в 2025 году, сообщается в пятницу в Telegram-канале мероприятия.
"Проведение Международного авиационно-космического салона вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году", - говорится в сообщении.
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