В Москве представили дрон-конструктор «Шум»

«"Шум" предназначен для ведения разведки, дрон очень удобен в плане эксплуатации: у аппарата есть поворотные узлы, которые складываются в лучи и дрон становится компактным, легко складывается в тактический рюкзак. Аппарат спроектирован и собран нашими специалистами. То, к чему мы стремились, — это максимальная транспортабельность, чтобы дрон было легко и просто перемещать», — сказал он.