Российская артиллерия уничтожила две БМП ВСУ

По его словам, на торском участке и в районе Серебрянского лесничества было вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад украинской армии. «Уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», — подчеркнул он.