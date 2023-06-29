Беспилотник коалиции США приблизился к военному объекту РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции в Сирии незаконно приблизился российским военным объектам в провинции Алеппо. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов, передает ТАСС.

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Он указал, что эта коалиция, несмотря на соблюдение Россией условий меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Минобороны США от 20 октября 2015 года, продолжает грубо нарушать протоколы деконфликтации. По словам контр-адмирал, эти нарушения носят целенаправленный и систематический характер.

«За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов «коалиции», — сказал он.

Как сообщил Гуринов, отмечен случай приближения дрона MQ-9 Reaper к объекту российской группировки войск в районе аэродрома Квайрес, расположенном в провинции Алеппо.

Он обратил внимание, что данные полеты БПЛА проамериканской коалиции не согласованы с российской стороной, «поэтому она не несет ответственности за их безопасность».