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США планируют отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Белый дом планирует отправить в Южную Корею подлодку класса «Огайо» – такие подлодки могут нести на себе ядерное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

США отправят с визитом в Южную Корею подлодку, способную нести ядерное оружие
© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class James Kimber

«В будущем подводная лодка класса "Огайо", которая способна переносить ядерное оружие, посетит Южную Корею с отчетным визитом», – рассказал он.

При этом каких-то конкретных сроков Райдер не озвучил. Кроме того, представитель Пентагона не стал раскрывать, будет ли подлодка оснащена ядерным оружием в рамках запланированного визита.

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