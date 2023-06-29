США отправят с визитом в Южную Корею подлодку, способную нести ядерное оружие

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Белый дом планирует отправить в Южную Корею подлодку класса «Огайо» – такие подлодки могут нести на себе ядерное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом каких-то конкретных сроков Райдер не озвучил. Кроме того, представитель Пентагона не стал раскрывать, будет ли подлодка оснащена ядерным оружием в рамках запланированного визита.