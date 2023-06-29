Власти США могут одобрить передачу Украине комплексов ATACMS

Власти США близки к тому, чтобы отправить Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и Европы.

Источник утверждает, что вопрос поставок ATACMS сейчас обсуждается на высоком уровне. Уточняется, что ранее Белый дом был скептически настроен по этому вопросу, но сейчас сменил мнение и склонен к тому, чтобы оказать Украине максимум поддержки в ближайшие недели. При этом ранее президент США Джо Байден не стал подписывать документ о передаче ATACMS, в том числе из-за опасений, что ВСУ будет использовать оружие для нанесения ударов по территории России.