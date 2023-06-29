На Украине назвали источник получения данных о работе боевой авиации России

ВВС Украины признали получение данных о работе стратегической авиации России от западных разведок
Запад предоставляет Киеву информацию о взлетах стратегической авиации России с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает украинское издание Zaxid.net.
По его словам, союзники постоянно поддерживают Киев.
«Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры», – сказал советник, передает ТАСС.
Игнат добавил, что у украинских войск есть широкий спектр радиолокационного оборудования, однако оборона от ракет с баллистическими траекториями остается «большой проблемой».
Из-за частого применения Россией баллистических ракет, страны Запада «задумываются и на перспективу будут поставлять мощные» ЗРК, которые смогут защитить от ракет баллистического типа.
Накануне сообщалось, что авиация РФ разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.