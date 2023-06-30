В Германии назвали российский бич для танков НАТО на Украине

Германское издание Spiegel НАТО в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

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По словам автора статьи, российское командование с каждым днем все лучше приспосабливается к тактике украинских военных и атакам западными вооружениями.

«Более того: российское оружие стало исключительно эффективно отражать украинские атаки. Сейчас над позициями украинской пехоты часто кружит грозный противник: российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор"», — отмечается в материале.

Автор статьи напомнил, что этим воздушным судам удалось повредить три американских БМП Bradley при атаке возле Малой Токмачки в Запорожской области.

В материале также указывается, что российские войска в целом действуют более активно, а проблема украинских военных заключается в том, что их продвижение сильно ограничено минными полями.