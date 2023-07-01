Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки и заявил, что никто не пострадал. Об обстрелах, зафиксированных 30 июня, он сообщил в своем Telegram.

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Глава региона сообщил, что по селу Солнцевка в Белгородском районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь артиллерийских снарядов, разрушений там не зафиксировали. Помимо этого, под удар попала окраина хутора Старый в Волоконовском районе, где зафиксировали пять прилетов.

«В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 2 минометных снаряда, по МАПП

"Шебекино" — 3. Из артиллерии обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилетов», — сообщил Гладков.