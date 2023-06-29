Страны ЕС допустили отправку военных миссий на Украину

Евросоюз допустил отправку военных миссий на Украину в качестве выполнения будущих обязательств в сфере безопасности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник сообщает, что Евросоюз планирует расширить инициативу по обучению солдат ВСУ, а также допускает возможность отправки на Украину военных миссий. Отмечается, что для организации таких миссий Евросоюзу нужны будут «подходящие условия», а также согласие всех членов альянса.

Кроме того, Евросоюз собирается и дальше оказывать военную помощь Украине, а также финансировать ВСУ через Европейский фонд мира.