Российский военкор сообщил о подготовке Киева к сдаче Сум и Харькова

Власти Украины готовят Сумы и Харьков к сдаче. Об этом военкор Александр Сладков написал в своем Telegram-канале.

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По его утверждению, из городов начали эвакуировать крупные предприятия, также Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали укреплять там вторую линию обороны. Других деталей военкор не привел, но пообещал сообщить подробности позже.

Ранее командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться. По словам Наева, ранее он лично убедил одну семью уехать из-за того, что им угрожала «непосредственная опасность».