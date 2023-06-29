В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух генералов ВСУ
В результате удара по Краматорску, который российская армия нанесла 27 июня, были уничтожены две генерала и до 50 офицеров ВСУ. Об этом говорится в ежедневном брифинге Минобороны РФ о ходе спецоперации, который опубликован в соцсетях ведомства.
Отмечается, что также были ликвидированы до 20 иностранных наемников и советников. По данным оборонного ведомства, в момент удара в здании проходило штабное совещание.
Как писала «Парламентская газета», ранее стало известно об ударе Российской армии по Краматорску. Тогда пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков уточнил, что удары наносятся только по военным объектам. Ранее в соцсетях Минобороны РФ сообщали, в Краматорске «был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины».