В Госдуме рассказали о причинах конфликта Пригожина и Минобороны
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов раскрыл причины конфликта между главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ. Как сообщает ТАСС, разногласия начались из-за требования подписать контракт с ведомством — с ним согласились все добровольческие формирования, кроме «Вагнера».
После отказа Пригожина уведомили, что «Вагнер» больше не будет участвовать в специальной военной операции, добавил депутат.
«То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства», — уточнил Картаполов.
Напомним, что 10 июня Минобороны РФ заявило, что добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с ведомством. Такой шаг позволит придать им необходимый правовой статус, а также создаст единые подходы к организации обеспечения и выполнения задач.
23 и 24 июня силы ЧВК «Вагнер» под предводительском Пригожина устроили вооруженный мятеж. Они захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а также выдвинулись на Москву.
Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что президент Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ и дальнейшей деэскалации. Участникам ЧВК и их главе предложили уйти в Белоруссию. 27 июня стало известно, что уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении Пригожина прекращено.