В Госдуме рассказали о причинах конфликта Пригожина и Минобороны

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов раскрыл причины конфликта между главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ. Как сообщает ТАСС, разногласия начались из-за требования подписать контракт с ведомством — с ним согласились все добровольческие формирования, кроме «Вагнера».

После отказа Пригожина уведомили, что «Вагнер» больше не будет участвовать в специальной военной операции, добавил депутат.

«То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства», — уточнил Картаполов.

Напомним, что 10 июня Минобороны РФ заявило, что добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с ведомством. Такой шаг позволит придать им необходимый правовой статус, а также создаст единые подходы к организации обеспечения и выполнения задач.

23 и 24 июня силы ЧВК «Вагнер» под предводительском Пригожина устроили вооруженный мятеж. Они захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а также выдвинулись на Москву.