Песков ответил на вопрос о местонахождении Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится основатель ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Я не располагаю такой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также не стал отвечать на вопрос, стоит ли ждать отставки с должностей силовиков и военных, которые либо общались с Пригожиным, либо имели какие-то связи с ним.