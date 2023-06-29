Песков ответил на вопрос о местонахождении Пригожина

Песков не располагает информацией об актуальном местонахождении Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится основатель ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Я не располагаю такой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков также не стал отвечать на вопрос, стоит ли ждать отставки с должностей силовиков и военных, которые либо общались с Пригожиным, либо имели какие-то связи с ним.
"Здесь абсолютно не в моей прерогативе этот вопрос", - сказал он