Тelegram-канал Mash сообщает, что в зоне проведения спецоперации впервые был замечен американский беспилотник тактического звена Jump 20. Этот БПЛА разрабатывался для переноски небольших дронов, пишет канал.

Mash также сообщает, Jump 20 разрабатываются компанией AeroVironment в Верджинии. По данным СМИ, группа таких БПЛА может стоить около $ 8 млн, передает канал.