Mash: в зоне СВО впервые заметили новейший американский беспилотник
Тelegram-канал Mash сообщает, что в зоне проведения спецоперации впервые был замечен американский беспилотник тактического звена Jump 20. Этот БПЛА разрабатывался для переноски небольших дронов, пишет канал.
Mash также сообщает, Jump 20 разрабатываются компанией AeroVironment в Верджинии. По данным СМИ, группа таких БПЛА может стоить около $ 8 млн, передает канал.
Отмечается, что такие аппараты способны пролетать до 185 километров и находиться в воздухе около 11 часов. Также они могут нести груз до 13,6 килограмма.