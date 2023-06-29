В ДНР назвали место базирования иностранных наемников

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала рассказал, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранные наемники преимущественно базируются в Краматорске.

По словам Пушилина, выбор места базирования обусловлен тем, что это один из городов в ДНР, который остается под контролем украинских войск.

Ранее телеканал CNN сообщил, что при ударе российских войск по украинскому Краматорску пострадали несколько иностранных наемников. В материале сказано как минимум о двух пострадавших, среди которых американский военный Ник Дакворт и британец Мо Хорник.