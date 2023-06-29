США отправят с визитом в Южную Корею подлодку, способную нести ядерное оружие

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США планируют в будущем отправить с визитом в Южную Корею подлодку класса «Огайо», способную нести ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«В будущем подводная лодка класса «Огайо», которая способна переносить ядерное оружие, посетит Южную Корею с отчетным визитом», — заявил представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что не готов сообщить, будет ли субмарина в рамках данного визита вооружена ядерным оружием.

До этого заместитель руководителя командования американского воинского контингента в Южной Корее Скотт Плеус заявил, что США планируют направить подводную лодку с ядерным вооружением в Южную Корею в ближайшем будущем впервые за несколько десятилетий.

В начале мая пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что атомная подводная лодка класса «Огайо» зайдет в акваторию Южной Кореи. При этом он отмечал, что не будет «заранее объявлять о каких-либо сроках развертывания».