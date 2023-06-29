Forbes: поражение ВСУ под Малой Токмачкой - еще хуже, чем предполагалось

Попытка украинской армии пересечь минное поле 8 июня оказалась еще более катастрофической, чем предполагалось, заявил Дэвид Акс в своей статье для Forbes. Аналитики подсчитали, что 47-я десантно-штурмовая и 33-я механизированная бригады ВСУ потеряли больше техники, чем сообщалось.

Западная техника, включая танк Leopard 2A6, была уничтожена или брошена украинскими солдатами возле села Малая Токмачка. Также сообщалось о 16 боевых машинах пехоты Bradley, потерянных ВСУ. Как писали СМИ, это означает, что почти 15 процентов из 109 Bradley, переданных Киеву Вашингтоном, были уничтожены, повреждены или оставлены. Многие украинские военные погибли или получили ранения.

По версии автора Forbes, срыв украинского наступления в основном связан с противотанковыми минами - «сотнями или даже тысячами» мин ТМ-62. Акс заявил, что мины на поле под Малой Токмачкой были уложены «ковром».

«Попавшая в ловушку и оказавшаяся под обстрелом боевая группа распалась. Экипажи выскочили из вышедших из строя машин, волоча за собой убитых и раненых», - рассказал автор.

По оценкам аналитиков, подбиты были не менее 25 украинских машин: 17 M2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и одна бронемашина для разминирования Wisent.

Автор Forbes отметил, что потеря одного Wisent для украинской армии не проблема - таких машин у ВСУ десятки. Но украинцы получили всего сотню Bradley, 21 высокотехнологичный Leopard 2A6 с дальнобойными пушками и всего шесть Leopard 2R из Финляндии.

За «кровавые пару часов» боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских Bradley, пятую часть Leopard 2A6 и половину Leopard 2R. США пообещали оперативно поставить Bradley, чтобы компенсировать потери, но европейским союзникам Украины еще предстоит найти Leopard 2A6 для поставок, а Leopard 2R у них больше нет.