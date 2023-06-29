На Украине расширили перечень лиц, подпадающих под мобилизацию

Верховная рада Украина увеличила перечень лиц, подлежащих мобилизации, во время одобрения закона о доплатах военным. Согласно документу, теперь призыву на службу будут подлежать граждане, у которых супруги, родители или родители мужа или жены являются инвалидами I и II группы. Мера распространится на тех, у кого в семье есть иные трудоспособные родственники, обязанные по закону их содержать.

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта о доплатах военных. Их авторами стали глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и депутат от партии Марьяна Безуглая.

Накануне Рада приняла во втором чтении законопроект о дополнительных выплатах военным. Согласно инициативе, бойцам будет ежемесячно выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере от 30 до 100 тысяч гривен ($900-2,7 тысячи). Доплаты срочникам оставили на уровне 6 тысяч гривен ($180) в месяц, курсантам — 2 тысяч 350 гривен ($70,5).

Ранее в Киеве объявили всеобщую мобилизацию. Приказ военкома Оболонского района города был опубликован в группе территориального центра. Это вторая область страны, в которой была объявлена всеобщая мобилизация — первой была Ивано-Франковская.