День ветеранов боевых действий в 2023 году: история и традиции праздника

1 июля в России отмечают День ветерана боевых действий. В 2023 году праздник выпадает на субботу. О его истории и традициях рассказывает редакция «Рамблера».

История праздника

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Памятная дата не установлена официально, однако с каждым годом становится все более известной. За создание Дня ветеранов боевых действий в России ранее выступили общественные организации. Всероссийское общество «Боевое братство» – главный лоббист идеи. Позднее к нему решили присоединиться «Офицеры России». Власти отказываются закреплять праздник официально, поскольку в стране уже есть День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Его отмечают 15 февраля.

История Дня ветеранов в России началась относительно недавно. О необходимости учредить дату начали говорить в 2008 году.

В 2009 общественники решили объединиться для организации схода ветеранов. Они выбрали для этого действия первый день второго летнего месяца. На первую встречу пришли небольшое число граждан, однако с каждым годом оно активно увеличивалось.

Активисты осуществляли сбор подписей. Затем бумаги поступали в правительство. Общественники были нацелены на то, чтобы добиться закрепления торжества в календаре. Однако до сих пор инициативу в России не реализовали.

Как празднуют День ветеранов боевых действий в России

В Москве есть так называемый центр празднования торжества – Поклонная гора. Собравшиеся возлагают цветы к памятнику воинам-интернационалистам в парке Победы.

Если 1 июля выпадает на будни, те, кто не смог приехать, собираются в ближайший выходной. Активисты проводят концерт и устраивают небольшое застолье. Те, кто не желает принимать участие в массовых мероприятиях, общаются в парке.

Каждый город выбирает свое место сбора людей для празднования.

Какие льготы полагаются бойцам ко Дню ветеранов боевых действий 1 июля 2023 года

Носители статуса ветерана боевых действий могут претендовать на особую помощь от государства. В текущем году в числе таких ветеранов – военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Правительство ранее утвердило правила выдачи добровольцам удостоверений ветеранов боевых действий. Подавать документы на выдачу удостоверения нужно самостоятельно. От граждан требуются письменное заявление, фото 3х4, а также копия паспорта.

Для ветеранов боевых действий предусмотрены льготы. Им не нужно оплачивать налог на имущество, если его не используют в коммерческих целях, земельный налог, если площадь участка не превышает 6 соток. Кроме того, им полагается налоговый вычет от 500 до 3 000 рублей ежемесячно, одноразовая денежная выплата на покупку или строительство жилья, возмещение 50% аренды жилья или стоимости коммунальных услуг, лечение и реабилитация ветерана и членов его семьи в военных медицинских учреждениях, в т.ч. после его выхода на пенсию. Среди других льгот – бесплатные ортопедические изделия и протезы (за исключением зубных), бесплатные путевки в санаторий с оплатой дорожных расходов – один раз в год, бесплатные рецептурные лекарства, внеочередной оплачиваемый отпуск плюс неоплачиваемый – до 35 дней в году, бесплатная профессиональная переподготовка или учеба. Также они могут рассчитывать на постановку домашнего телефона без очереди.

В Государственную Думу ранее внесли поправки, в соответствии с которыми право на приоритетное зачисление в детские сады, школы, а также в летние лагеря получат дети добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Закон «О ветеранах»

Федеральный закон «О ветеранах», призванный защитить интересы участников Великой Отечественной, ветеранов военных действий и труда, был принят в России в 1995 году.