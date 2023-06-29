Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью Corriere della Sera, что украинские Вооруженные силы столкнулись с нехваткой боеприпасов и серьезными оборонительными препятствиями на фронте.

По его словам, линия боевого соприкосновения растянулась более чем на 1800 километров, при этом площадь заминированных полей превышает 20 тысяч квадратных километров.

Подоляк заявил, что российские военные выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты. Он отметил, что у ВС РФ тысячи танков и 360 тысяч солдат. В то время как у ВСУ нехватка снарядов, ракет крупного калибра, ограниченные возможности авиации, а также украинские военные не в силах поражать каналы подкрепления российской армии, рассказал Подоляк.