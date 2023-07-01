В Минобороны сообщили о попытке ВСУ провести разведку боем в Запорожье

Подразделения группировки российских войск «Восток» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что в районе Новоданиловки пехота противника попыталась совершить такой маневр, но понесла потери и отступила. Также с помощью воздушной разведки была обнаружена разведывательная группа ВСУ, ее ликвидировали при помощи артиллерии. Кроме того, в районе Малой Токмачки гаубицами были уничтожены автомобили с живой силой противника.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал наиболее вероятной целью для ВСУ захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В качестве довода своей гипотезы он указал, что Киев развернул мощную информационную кампанию о якобы подготовке Россией техногенного инцидента на станции.

«Все говорит о том, что это направление в центре внимания противника. Он там еще пойдет вперед. И мы готовы его встретить», — резюмировал эксперт.