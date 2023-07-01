В Херсоне сообщили о зачистке территории у Антоновского моста от ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Днепр» окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста под Херсоном. Об этом в своем Telegram-канале Владимир Сальдо.

«Все, никаких плацдармов на левом берегу нет», — заявил он.

Чиновник предупредил, что в случае повторных вылазок украинские военные также получат отпор, но в еще большем масштабе.