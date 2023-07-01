В Херсоне сообщили о зачистке территории у Антоновского моста от ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Днепр» окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста под Херсоном. Об этом в своем Telegram-канале Владимир Сальдо.
«Все, никаких плацдармов на левом берегу нет», — заявил он.
Чиновник предупредил, что в случае повторных вылазок украинские военные также получат отпор, но в еще большем масштабе.
Сальдо рассказал, что бойцы ночью на лодках подобрались с тыла к опорному пункту и гостинице, где засели украинские военные. Не ожидавший атаки противник был разгромлен. В операции участвовали военнослужащие отряда «ШТОРМ», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России.
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