СМИ: Raytheon пришлось вернуть пенсионеров для производства ракет Stinger

Американская компания Raytheon вынуждена возвращать ушедших на пенсию сотрудников, чтобы они помогли восстановить производство переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом пишет издание Defence One.

Руководитель профильного подразделения компании Уэсли Кремер напомнил, что Stinger не производили 20 лет

«Но, внезапно, в первые 48 часов [после начала российской спецоперации] они стали звездами шоу, и все хотят больше. Мы возвращали сотрудников, вышедших на пенсию, которым уже за 70, чтобы они научили молодежь, как на самом деле создавать Stinger», - пояснил он.

При этом чертежи переносных зенитно-ракетных комплексов, которые сейчас активно используются в украинском конфликте, были созданы еще во времена президента Джимми Картера (1977-1981).

По словам представителей компании Raytheon, сейчас они вынуждены «вытаскивать испытательное оборудование со складов и сдувать с него паутину», а также заниматься перепроектированием электроники, используемой в ракете, так как она сильно устарела.

Также в Raytheon констатировали, что невозможно ускорить производство Stinger при помощи 3D-печати, так как для этого оружие придется заново сертифицировать. В итоге ракеты продолжают собирать вручную.