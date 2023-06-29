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FT: проект гарантий безопасности Киеву от ЕС допускает отправку военных миссий на Украину

Проект декларации по "обязательствам по безопасности" для Украины со стороны Евросоюза предусматривает возможность отправки на Украину "военных миссий ЕС" при условии согласия всех членов объединения. Об этом в четверг сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники и проект документа.

"Они также пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских войск и возможность военных миссий ЕС на Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами", - отметил источник издания.

Ранее Financial Times сообщила о том, что группа стран - членов Евросоюза во главе с Францией работает над проектом декларации об "обязательствах по безопасности" для Украины со стороны сообщества. Они хотели бы его утверждения по итогам ближайшего саммита ЕС. Подразумевается, что декларация позволит Евросоюзу участвовать в создании системы безопасности для Украины, в том числе в сотрудничестве с НАТО. По данным издания, документ вызвал возражения со стороны нейтральных Австрии, Ирландии и Мальты, которые хотят конкретного пояснения "обязательств по безопасности" европейских стран перед Киевом.

Позднее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что нейтральный статус Австрии и других стран ЕС (Ирландия, Кипр, Мальта) должен учитываться при обсуждении возможных гарантий безопасности для Украины. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не стал называть проект документа гарантиями и сообщил о том, что он предпочитает формулировку "обязательства по безопасности".

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