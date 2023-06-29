Китай назвал условие для возобновления военных контактов с США

Представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что администрация Джо Байдена должна отменить санкции, если хочет возобновить контакты на высоком уровне между военными двух стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Он заявил, что препятствия в виде санкций должны быть устранены, прежде чем между странами «начнется какой-либо обмен и сотрудничество».

В 2018 году США ввели санкции против генерала Ли Шанфу, который позже стал министром обороны Китая, из-за закупки у России самолетов Су-35 и ракетных комплексов С-400. Вашингтон просил о контактах, но отказался отменить санкции против Ли. Пекин, в свою очередь, не хочет, чтобы эти контакты были восстановлены до того, как будут сняты санкции.