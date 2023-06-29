Китай назвал условие для возобновления военных контактов с США
Представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что администрация Джо Байдена должна отменить санкции, если хочет возобновить контакты на высоком уровне между военными двух стран. Об этом сообщает Bloomberg.
«Американская сторона знает причину сложностей в двусторонних отношениях военных - она фактически ввела односторонние санкции против Китая», - подчеркнул дипломат.
Он заявил, что препятствия в виде санкций должны быть устранены, прежде чем между странами «начнется какой-либо обмен и сотрудничество».
Ранее в ходе своего визита в Пекин восстановить контакты между военными двух стран предложил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Пекин вновь отверг это предложение.
В 2018 году США ввели санкции против генерала Ли Шанфу, который позже стал министром обороны Китая, из-за закупки у России самолетов Су-35 и ракетных комплексов С-400. Вашингтон просил о контактах, но отказался отменить санкции против Ли. Пекин, в свою очередь, не хочет, чтобы эти контакты были восстановлены до того, как будут сняты санкции.