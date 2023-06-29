РИА Новости: США обновят ядерную триаду

Колумнист РИА Новости Давид Нармания проанализировал обновленную ядерную доктрину США, которая содержится в документе под названием Nuclear Posture Review (NPR). Документ описывает планы США по созданию новых вооружений и включает расходы на десятки миллиардов долларов.

Последнюю версию NPR приняли в марте 2022 года. Перед этим в США шли дебаты о том, стоит ли включить в документ обещание не применять ядерное оружие первыми. В итоге от этой идеи отказались. Нармания напомнил, что в российской доктрине это положение остается неизменным.

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Обновленный NPR содержит план полной модернизации американской ядерной триады.

В первую очередь модернизировать планируют межконтинентальные баллистические ракеты. Автор статьи отметил, что у США, в отличие от России, нет мобильных комплексов МБР, а наземные ядерные силы представлены LGM-30 Minuteman III шахтного базирования.

Эти ракеты, по словам Нармании, стремительно стареют. Они были приняты на вооружение еще в 1970 году, и сейчас у них случаются проблемы с запусками. С 2011 года три испытания были неудачными.

На смену Minuteman III должны прийти LGM-35 Sentinel. В программу обновления входят 400 ракет, 450 шахт и более 600 объектов общей площадью 82,6 тысячи квадратных километров. Бюджет составляет 96 миллиардов долларов. На боевое дежурство Sentinel должен заступить в апреле-июне 2030 года.

Из NPR следует, что основным стратегическим бомбардировщиком ядерной триады США станет B-52J. Он получит двигатель F130 от Rolls-Royce, новый радар, современное оборудование связи и навигации.

Автор РИА Новости отмечает, что с B-52J также возникли проблемы - его планировали вооружить гиперзвуковыми ракетами AGM-183 ARRW, но от планов отказались после серии неудачных испытаний. В распоряжение армии самолет должен поступить к концу 2030-го.

Стратегические подлодки переносят около 70 процентов всего оперативного ядерного оружия США. Сейчас в ядерную триаду страны входят подлодки класса «Огайо», их планируют заменить субмаринами «Колумбия». «Колумбии» оснастят баллистическими ракетами UGM-133A Trident II, принятыми на вооружение в 1990 году.

Американский флот будет получать по одной подлодке в год, начиная с 2031-го. Всего на вооружение примут 12 субмарин. Общий бюджет - 132 миллиарда долларов.

Автор статьи отметил, что ни в Москве, ни в Пекине, ни в целом где-либо в мире не тратят такие суммы на оружие массового поражения.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия продолжит развивать свою ядерную триаду. Он рассказал, что около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими ракетными комплексами «Ярс». В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой.