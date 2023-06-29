В ЛНР заявили о подрыве украинской ДРГ на собственных минах

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвалась в районе села Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) на собственных минах, рассказал Андрей Марочко .

Численность ДРГ составляла 12 человек, которые, используя рельеф местности, продвигались к позициям российских войск. Как рассказал Марочко, вскоре ДРГ вышла на участок, который днем ранее заминировали украинские саперы.