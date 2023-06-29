"Израиль - густонаселенная страна. Число жертв с нашей стороны не так велико по одной причине: потому что "Железный купол" сбивает 95% ракет, которые могут ударить по нашим населенным центрам. Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся без защиты и будут в опасности", - добавил премьер.