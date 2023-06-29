В ВС РФ прокомментировали сообщения о высадке ВСУ на левом берегу Днепра

"Чисто теоретически я не знаю, как они могли бы перебросить технику, так как русло в том месте, где расположен Антоновский мост, очень широкое. Естественно, наши просматривают его коптерами и всевозможной техникой. Чтобы перебросить технику, надо выставить понтонный мост. Наши это сразу пресекут, потому что работает артиллерия. Это невозможно никак. Техники там 100% никакой не было, переброса никакого не было и там ее нет", - рассказал сапер с позывным Рязань-1, который три дня находился под Антоновским мостом, участвовал в боестолкновениях и прокладывал пути в минных заграждениях для российских сил.