Российские военные уничтожают остатки украинского десанта, проникнувшего под Антоновский мост. Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба полка с позывным "Белый". По словам военного, после разрушения Каховской ГЭС российские войска убрали свои наблюдательные посты и передовые отряды, до этого находившиеся на острове между двумя берегами. "Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты", - поделился "Белый". Он добавил, что численность украинских солдат небольшая, они периодически подвозят боеприпасы, вывозят своих раненых и погибших. На левый берег украинский десант никогда не высаживался, подчеркнул российский боец. Российский военнослужащий с позывным "Рязань-1" рассказывал, что иностранные наемники прибыли с украинскими войсками на остров под Антоновским мостом вблизи города Алешки Херсонской области.